美國快又大的升息動作，造成台灣壽險業淨值於2022年上半年出現驟跌，中華信評4日指出，此現象凸顯出壽險業者對於金融市場波動的敏感性，同時彰顯了壽險業者資本管理的難度。

截至2022年6月底止，台灣壽險業者的股東權益總額從2021年底時的新台幣2.7兆元降至新台幣1.3兆元，主因是台灣壽險業者的投資組合中，美元債券部位占比顯著較高，隨著利率上升，就造成債券價格下跌。

台灣壽險業這種帳面上的資產減少，來自市場共業所致，並不是單一業者的風險控管能力問題。

此外，2022年上半年壽險業者的淨值比從8.8％下降至4.1％。中華信評主辦分析師謝雅媖表示，「淨值比」是重要的法定指標，其比率的計算方式為「股東權益/不包括分離帳戶的總資產」，一旦比率下降，直接反映在股東權益減少。

中華信評指出，7月以來美國的利率仍持續走揚，且標普全球評級總經研究團隊估測，今年還會升息多次，前述的淨值比目前已接近3％的法定最低門檻。

中華信評認為，壽險業者持有之債券的評價變化，在中華信評對壽險業的風險調整後資本評估中，屬於「中性影響」，而非負面衝擊等。與透過損益按公允價值衡量的金融資產相較，壽險業者在處分其債券投資相對受到限制。

台灣壽險業因為有長短期保單、外幣投資和新台幣主部位等挑戰，業者需要有效監控投資組合的利率敏感性，以及保單負債到期結構相稱的需求。中華信評認為，壽險業者需要有效的資產負債管理機制，以及積極的資本管理，來因應近期的市場波動，這也將有助於壽險業者從升息中將可能利益最大化，並為即將改變的資本監理制度做好準備。