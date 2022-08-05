全台史上最大開發計劃「桃園航空城」全面啟動，繼青埔高鐵特區成功起飛後，堪稱下一個青埔的「客運特區」亦備受關注。此區匯聚交通便捷脈絡，具備二快、四高、五大道及雙捷，擁有絕佳交通條件，磁吸眾多品牌建商、國際飯店集團等紛紛進駐，而成為計劃範圍之一的大園區，亦因受惠於強勁利多，未來將成為宜居又移居的房市熱區。在桃園深耕20年的璟都建設，宣布4大建案聯銷，其中「璟都麗緻」與「璟都文華」2個建案就位於大園區。

桃園市長鄭文燦自去年11月宣布桃園航空城動工後，這項計劃注定牽引桃園邁向國際城市。桃園航空城面積廣達6,150公頃，以物流經貿園區、旅運及產銷園區、行政及商業服務區、樂活優質住宅區及綠色創新產業園區，為5大區域開發重點。

鄰近航空城的客運特區為新興重劃區，位在大園及觀音交界處，已進駐多家物流公司、民航局等企業，道路及校園預定地皆已規劃完成，目前共有5條道路規劃興建中，包含串接客運特區至機場的聯絡道路，也就是航空城範圍內之老街溪橋，延伸至機場捷運A15大園站路段（3-4-30M計畫道路），屆時可暢通客運特區及大園市區的交通脈絡，預計112年 8月完工。

客運特區規劃範圍。(圖/璟都建設提供)

再來是興建機場捷運橋下道路，將機捷A15大園站延伸至領航北路，沿線經過A15大園站、A16橫山站與A17領航站，方便大園通往青埔特區，已於110年11月動工，預計113年3月完工；為配合桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運綠線，計畫辦理G12、G13、G13a車站周邊土地開發，將新闢1-1-50M（G12~13a整開區）道路。

另個桃5拓寬延伸案（蘆竹區縣108-大園區縣110），先前因部分路段二期開發時程尚未確定，改由服務定位相同的「1-1-60M」代替，未來將配合航空城一期公共工程辦理；臺31北延（蘆竹區臺4線-蘆竹區桃3）道路新闢工程，亦將在俟國1甲定案後辦理。

新理想行銷團隊襄理黃正智表示，各種利多吸引玖都、桃大等知名建商來獵地，發展潛力十分看好。新理想經理王宥森說，目前客運特區有客運一段及客運二段，前者為商業用地為主，後者則規劃為學區、埤塘公園；鴻海電動車研發基地設備廠房也將進駐，清大醫療園區就要成形，且中心點的地理位置，居民無需忍受交通擁塞，不久後即能同享商業機能及宜居環境。

新理想行銷團隊經理王宥森。(圖/卜彥之攝)

海悅廣告業務部經理黃拓勛表示，政府積極推動航空城及各大知名建商進駐，已儲備滿滿地發展能量，再加上親民房價使其成為房市熱區。以1000萬來說，目前在青埔僅能購得套房，在大園卻能買到舒適3房，且孩童可享有良好教育環境及優質生活機能，對於首購族及小家庭來說絕對是最佳首選。

海悅廣告業務部經理黃拓勛表示，航空城已儲備滿滿地發展能量，再加上親民房價使其成為房市熱區。(圖/卜彥之攝)

璟都建設於大園區新推案之一的「璟都麗緻」，位於大園區環區北路及航科路口，棟戶規劃ABC共3棟，地上15層、地下3層；戶數共有173戶，包含144住戶、24事務所及5店鋪；車位總共有192個，平面車位189個、無障礙車位3個；坪數規劃為22-44坪的2房、2+1房、3房及3+1房，符合現今首購族的小坪數需求；公設有大廳、迎賓櫃檯、交誼聽、信箱區、健身房及Lounge。

「璟都麗緻」建築外觀3D示意圖。(圖/璟都建設提供)

飯店精品智能防疫宅「璟都麗緻」鄰近店子埤生態公園、大園國中棒球場等等，交通擁抱雙高、雙港及雙鐵。(圖/截取自「璟都麗緻」官網)

「璟都文華」位於大園區環區西路、學十街口，屬於環境靜謐的純住宅區域，永久棟距可獨享開闊綠景視野；鄰近大園市區及國中小雙語學校，生活採買、孩童教育一次到位。棟戶規劃A、B棟，地上11層、地下2層；戶數共有104個，包含100個住戶及4個店鋪，平面停車位共有93個；坪數規劃為27-38坪的2房、2+1房及3房；一層5戶，符合自住客需求；公設有大廳、迎賓櫃檯、交誼聽、信箱區、健身房、Lounge、閱覽室及兒童遊戲室。

「璟都文華」建築外觀3D示意圖。(圖/璟都建設提供)

經理王宥森認為，生活品質才是心靈養成的關鍵，越來越多人選擇生活壓力小、步調緩慢的桃園，而大園正是符合居住條件的首選地區；大園區的環境十分符合自住客需求，且目前客層以航空業、竹科新貴及青埔在地客居多，認為居住在全台史上最大開發計劃的區域內，未來可享有的價值潛力無窮，並鼓勵年輕人應即早置產，將房子效益拉至最高。