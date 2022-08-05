不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，陸方再停止我水果、白帶魚、竹筴魚銷往大陸，但農委會除重申將向世界貿易組織（WTO）申訴與擴大內銷加工外幾無對策。立法院國民黨團今呼籲，政府應對受影響中小企業與農漁民給予必要協助與補助。

國民黨團總召曾銘宗表示，民進黨政府也應評估若大陸進一步採取報復措施，預為因應、協助國內產業，避免損害擴大；批評民進黨政府不要睡著了，趕快醒過來，尤其是農委會主委陳吉仲不要只是口水協助農漁民。

國民黨團副書記長洪孟楷表示，民進黨在野最常講外銷不要雞蛋放同一個籃子裏，但從2021年3月至今，無論是鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑、竹筴魚、白帶魚，出口大陸外銷占比均在九成以上，白帶魚更幾乎百分百外銷大陸，現在怎麼搶救？

洪孟楷說，從鳳梨、釋迦、蓮霧被大陸禁止口，到現在白帶魚、竹筴魚遭禁，農委會除表達要跟WTO申訴、強化海內外市場銷售、內銷加工，不然就是大撒幣外，幾無拿出實際有效的因應對策能真正幫助台灣農民。

洪孟楷質疑，如今對岸對台經濟封鎖才剛開始，農委會最新大絕招竟然是讓民眾抽農遊券，農委會以為在辦園遊會？

國民黨團書記長李德維質疑，針對陸方制裁，行政院長蘇貞昌提出包含行政部門防止外力騷擾、保持海空運輸安全暢通、加強公私部門資安防護、防制假訊息、穩定金融與股匯市等5點因應，遺漏照顧農漁民與食品廠商受損權益。

李德維說，過去在國民黨主政下，打下當前台灣一年對中國大陸出超近美金1800億元基礎，若兩岸發生經濟戰爭導致失去這些出超，對台灣損失會有多大？這時候有政府要會做事，不要只會打嘴砲。

李德維也提到，蔡英文總統2016年12月5日成立台農發公司，宣稱是台灣農業行銷國家隊，要把台灣農產品送到全世界貨架上，但成果是連年虧損，自2017年至今累計虧損1.5億元，這就是民進黨協助農民的成果？

李德維也提醒，面對當前危機，民進黨政府不要妄想用抗中保台手法，以葬送台灣農漁民、老百姓幸福、安全與生計方式，獲取年底選舉利益，應重啟兩岸溝通管道，不要只有總統半夜發影片譴責大陸，對工商業界與農民沒有實際幫助。