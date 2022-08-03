中國大陸今天以檢疫及檢出新冠病毒為由宣布暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，農委會主委陳吉仲今天下午3點將召開記者會說明此事。

據統計，我國去年生鮮的「其他柑橘類」共外銷2886公噸，其中外銷至中國大陸達2483公噸、外銷大陸比率達8成6；「白帶魚，生鮮或冷藏」去年外銷9146公噸、全部都外銷至大陸、外銷大陸比率近100％；「冷凍竹筴魚」去年外銷4226公噸，其中中國大陸占2161公噸、外銷大陸比率達5成。