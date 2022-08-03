因應中國大陸陸續禁止我國農產品，農委會去年曾編列10億元協助鳳梨、10億元協助釋迦及蓮霧，今年也編列4.8億元協助石斑魚輸銷，此次柑橘、白帶魚及竹筴魚再遭禁止，農委會也祭出外銷獎勵、強化內銷及多元加工等措施，外界關注此次預算編列情況，農委會主委陳吉仲表示，如果柑橘類、白帶魚、竹筴魚都不能去中國大陸，總影響出口值落在7至8億元間，他也說，經費會報行政院核准，預算會比受影響的出口值還少，也會透過既有如冷鏈自動化加工協助。
依農委會預估，受此次禁令影響，有8000噸的柑橘類、5500噸白帶魚、1000公噸竹筴魚等受影響，農委會提出拓展新市場、擴增既有市場，國內則強化加工、冷鏈措施外，也會透過農漁產嘉年華平台、200元農遊券等措施，也提供低利貸款。
檢視柑橘類中，又以文旦受影響最大，文旦全年產量達7萬1202公噸、其中外銷至中國大陸達4821公噸，陳吉仲表示，除了透過每公斤最高20元的外銷獎勵外，也會透過強化內銷2500公噸、並透過多元加工處理1500公噸。
至於白帶魚及竹筴魚，陳吉仲說，將透過每公斤最高90元的補助，並設定韓國、加拿大、歐盟及中東等市場，預計白帶魚外銷300公噸、竹筴魚外銷100公噸，也會透過多元加利用及凍儲目標3000公噸、擴大國內行銷1600公噸。
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