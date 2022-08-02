蘭嶼、綠島是國人到台東旅遊的熱門景點，大量觀光客人潮湧入，也產生大量垃圾，雖然離島垃圾轉運招標困難，台東縣環境保護局仍積極辦理招標清運，今年1月至7月總計已轉運超過1200公噸垃圾，有效降低兩離島垃圾處理壓力。

台東縣環保局指出，離島垃圾處理問題，歷年均辦理轉運計畫標案，今年度2離島一般廢棄物轉運計畫發包後，雖然綠島鄉決標時間較蘭嶼鄉晚，但得標廠商也在積極執行轉運作業當中，目前總計已轉運超過1200公噸垃圾，分別為蘭嶼鄉超過950公噸，綠島鄉轉運超過250公噸，預計今年底計畫完成後，將有效釋放掩埋場內的貯存空間，並維護兩離島的垃圾收運的順暢性。

台東縣政府表示，因應兩離島地區交通不便，垃圾去化困難，要維護兩離島的永續發展性，除了進行垃圾轉運計畫外，更重要的是宣導兩處離島民眾或遊客垃圾應從源頭減量，減少使用一次性用品，並養成做好垃圾分類的好習慣。

環保局呼籲，因應蘭嶼及綠島近年旅遊人數逐年增加，垃圾轉運為治標手段，減少一次性用品使用量才是解決離島垃圾問題的治本之道，請前往島上旅遊的遊客自備個人用品，如盥洗用具、環保餐具及環保杯等，減少旅遊產生的一次性用品，守護離島美麗風景。