新北市深坑區今年延續多福品牌，結合在地創生、文化、觀光等項目，推出一系列特色小旅行、職人手作DIY課程。（新北市經發局提供）

新北市深坑區2014年起固定舉辦「多福宴」，吸引許多外地遊客照訪，今年延續多福品牌，結合在地創生、文化、觀光等項目，推出一系列特色小旅行、職人手作DIY課程，不僅可以邊聽導覽漫步在深坑，還可享用老街多樣豆腐美食，即日起至8月25日開放報名，數量有限額滿為止。

經發局指出，新北市府為加強推廣新北市產業政策五大面向的庶民經濟，爭取街區營造補助，活得700萬元補助，用來改善府中、深坑商圈的軟、硬體設施，規畫商圈街區發展，其中深坑商圈營造計畫，結合在地歷史資源，開發多種特色小旅行、職人手作DIY體驗課程，希望藉由體驗活動、特色美食，帶動地方觀光。

經發局長何怡明說，深坑商圈特別規畫3大主題特色小旅行，分別是適合親子同遊的「親子放電趴」、帶朋友愛上深坑的「閨蜜情侶chill一夏」及適合銀髮族走進大自然的「慢步調森呼吸」，導覽將帶領民眾遊老街，並體驗結合在地特色的DIY活動。

若沒有時間參與輕旅行活動，商圈也安排單場次的職人手作DIY系列，像是手作嫩豆腐、麻糬、茶葉手工皂、草仔粿，讓大家有吃有玩，輕旅行程最高費用350元，職人手作只要150元，報名還贈送100元深坑商圈抵用券，名額有限發完為止。

經發局表示，深坑從8月27日至9月底每逢假日都有豐富活動，相關活動已開始受理報名，詳細內容可至活動網站(http://2022skdofu.com.tw/index.html)報名。