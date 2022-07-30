新北市長侯友宜今出席111年新北市深坑四寶文化節。（中視提供）

111年新北市深坑四寶文化節今 （30日）在深坑兒童遊戲場熱鬧登場，由深坑附幼的可愛娃兒以歌仔戲曲介紹「深坑四寶」的綠竹筍、豆腐、黑豬肉及文山包種茶，帶來精采演出，啟動儀式侯市長更將卡哇伊的四寶升空，期許大家面對疫情，都能樂觀面對，炎炎夏日，好好fun暑假。

新北市長侯友宜表示，去年的深坑四寶文化節因為受疫情影響無法像往年在暑假舉辦，今年很開心可以熱鬧回歸，尤其剛剛聽了可愛的小朋友，台語逗唱介紹深坑四寶好食材，還教大家挑選綠竹筍的撇步!而今天的星光野餐音樂會，大家手裡拿到的野餐盒，餐點就是佐以深坑的在地食材，有綿密的豆腐蛋糕、竹筍黑豬肉香腸做出的香蔥麵包，還有清香的文山包種茶餐包，相信大家都能大快朵頤，好好來一場視覺與味覺交疊的精采饗宴!

侯市長說，深坑的豆腐聞名，特點就在於區內水質甘甜、並以炭燒加溫，讓鹽滷豆腐略帶焦香，入口湧上一股懷舊滋味，再加上現在是綠竹筍的產季，以肥料栽種綠竹筍，香甜好入口，歡迎大家都能來深坑，到老街走走，品嘗美食，而且市府與公所及深坑商圈發展協會，還會結合四寶的特產與步道觀光休閒，在下個月陸續辦理一系列充實的「玩食行程」，讓民眾持續體驗深坑在地文化及特產，再興深坑城市印象。

深坑區長黃美華說，深坑老街交通便利，一直是民眾假期休閒好去處，這次辦理的深坑四寶文化節，在下午的手作體驗夏令營中，有安排豆腐DIY及以豆汁製作的手工皂，寓教於樂的多元性學習，讓大小朋友從做中學，還增進親子默契，深坑商圈發展協會還提供商圈抵用券，邀請民眾體驗之餘，也能多逛逛老街，刺激消費，也希望民眾都能感受深坑的美好。

星光音樂會現場還有氣球公主編制出多顆夢幻氣球、咖哩玩兒童劇團熱鬧的親子互動、鹿喜Lucy跨界小提出琴家、MVP迷霧森林及南方二重唱等多組表演團體，輪番上陣，陪伴民眾度過歡樂夏夜。