主計總處今公布最新7月消費者物價指數(CPI)年增率為3.36％，雖然較6月的3.59％趨緩，但連續5個月CPI都超過3％，其中，與民眾生活息息相關的外食費、雞蛋等漲幅仍持續擴大，漲幅分別為6.76％、37.3％，主計總處專門委員曹志弘坦言，國內物價壓力仍大。

隨近來農工原物料下跌，曹志弘表示，若這個趨勢確立，未來國內物價壓力將逐漸趨緩，預估6月CPI年增率3.59％，將是這波物價的高點；不過，外食費因廠商反映營運成本有時間落差，曹志弘認為，外食費漲幅高峰會落在今年第3季，目前外食漲幅比較顯著的品項依序為中式早點、西式早點以及火鍋等。

主計總處分析，7月CPI較上年同月漲3.36％，主因水果漲幅仍高，電價因上年同月的低基數效應及本月起部分住宅用電調漲，加上外食費、肉類、蛋類、油料費、房租及家庭用品價格上漲所致；但通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，核心CPI漲2.73％。

7大類指數中，以食物類年漲7.18％最多，蛋類、肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲31.92％及5.78％，加以水果受天候影響上漲29.47％，外食費及水產品也有明顯上漲。

居住類漲3.03％次之，主因上年同期用電度數1千度以下住宅用戶續暫緩實施夏月電價、比較基數較低效應，以及7月起部分住宅用電超出1千度部分調漲9％，電費上漲12.64％所致。