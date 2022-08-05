一年一度的中秋節商品銷售，幾乎是身障機構全年度開支最重要的收入來源，不過受到疫情影響，不少有做糕餅的身障機構，至今中秋節禮盒銷售進單緩慢，包括喜憨兒基金會目前訂單僅有2成，方舟就業服務協會訂單至今僅約100件，因此舉辦實境解謎活動，希望藉由人潮促進買氣。

喜憨兒基金會表示，受新冠疫情影響，基金會所經營的餐廳門市以及庇護工場，訂單與營收受到很大衝擊，中秋節將至，喜憨兒基金會最重要的收入來源正是禮盒銷售，今年仍受疫情衝擊，中秋禮盒銷售進單緩慢，相對去年此時離設定目標已有4成，今年進單至今只有2成，若銷售不佳，營收也將受到嚴重衝擊！

方舟就業服務協會理事長王姿琦表示，方舟庇護商店設立在中央公園捷運站內，主要聘用身心障礙者販售手搖飲與烘焙商品、餐盒等，在中秋節期間也販售傳統月餅禮盒。

因疫情影響營業額，為了促進民眾對身心障礙者庇護商店的認識，6日特別在中央公園辦理了「實境解謎活動」，希望藉由吸引人潮，同時增加商品買氣。

王姿琦指出，中秋節是華人的重要節慶，不少業務單位趁此節慶送禮表達心意，但近幾年受到新冠肺炎疫情影響，許多人荷包縮水，消費能力下降，方舟就業服務協會今年因此推出高貴不貴的低價禮盒組「啡旺不可禮盒」，讓所有人幾乎買得起，內裝有3入鳳梨酥加上5入濾掛咖啡包，只要280元就可送出一份精美禮品。

王姿琦說，有銷售中秋節禮品的身障機構，中秋節收入可說是機構一整年最重要開銷來源，中秋節禮品賣得好，機構經濟負擔就大減，因此希望民眾支持，讓身障朋友有機會工作，機構也能順利營運下去。