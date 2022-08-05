長榮（2603）5日發布第二季EPS為19.33元，受惠於上半年運價維持高檔，加上新船陸續投入營運增添動能，第二季營收、獲利及EPS均超越第一季，再創歷史新高。

長榮第二季合併營收1,749.99億元，年增75％。累計上半年合併營收為3,458.24億元，年增82％，累計毛利率近七成，稅後純益2,036.53億元，年增161％，EPS為38.49元，每股淨值從第一季的82.54元上升至85.30元。

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