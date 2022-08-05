中信金控5日公告2022年7月份自結盈餘，7月份單月稅後盈餘為55.93億元，雖然單月較去年同期增加8.4％，但累計前七月合併稅後盈餘308.91億元，較去年同期衰退16.9％、每股稅後盈餘（EPS）為1.53元。

中信金控指出，7月單月獲利較去年同期成長，主要是股債市表現回穩、股利收入挹注獲利，而前七月獲利衰退則是受到防疫險拖累，子公司台壽獲利從去年同期的188億元掉到120億元，大減68億元，其中防疫險損失就占40億元，加上今年的股債處份利益沒有去年多，即使新台幣眨、匯兌上有利，但無法完全抵消負面因素。

中信金控指出，今年升息環境下，銀行表現比保險好，中信銀前七月的淨利息收入較去年同期成長23％，另外，除了升息大補丸外，中信銀的存放款基數也都有成長。

中信金控表示，7月份銀行及保險核心動能穩健，再加上股利收入挹注影響，整體獲利表現良好。

與2021年同期相比，銀行業務方面，國內及海外分子行放款皆持續成長，且利差因存放款結構改善及升息影響擴大，淨利息收入表現良好；保險業務則持續推廣傳統型及外幣型商品，動能穩健，未來將繼續掌握市場脈動創造收益。