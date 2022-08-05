台南市交通局趁暑假加強宣導交通安全。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

台南市長黃偉哲7月主持道安會報，台南市公布今年1至5月交通事故死亡132人，較去年同期143人減少11人，下降7.7％，證明台南市防制作為收到初步成效。

台南市部分交通問題已成為民眾用路習性，台南市正執行8大道安改善工作，近年逐步收到成效，今年成績較去年進步。

黃偉哲每月主持道安會報，要求相關單位研擬改善對策，他勉勵各單位趁暑假且新冠肺炎疫情趨緩期間，把握與民眾接觸，透過管道加強交通安全宣導。

台南市交通局長王銘德表示，從交通事故死亡人數下降顯示已有初步成效，正值暑假期間，許多年輕朋友出遊機會多，交通事故風險相對提高，台南市道安團隊宣導提醒用路安全。

台南市交通局指出，今年的道安宣導結合元宇宙虛擬實境技術，製作VR與AR互動體驗教材。利用道安宣導深入鄰里社區，在各社區發展協會舉辦公益嘉年華活動，將科技互動教材提供民眾操作體驗，透過有趣的數位科技讓民眾了解正確交安觀念，獲社區民眾好評。

全台「四季交安專案」自7月1日起進入第3季主題為「安全駕駛」，提醒市民朋友，「不超速、不逼車、不無照」，行車接近路口放慢速度，支道車禮讓幹道車先行、轉彎車禮讓直行車先行，培養每位駕駛者習慣應有的行車態度，營造安全用路環境。