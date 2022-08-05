裴洛西離台之後，真正的危機才正要開始，共軍連續幾天頻頻逾越海峽中線，在台灣周圍海空域進行軍演，使兩岸情勢再度升溫。對此被解讀為「佛系看待」的台灣人世代看法天壤之別，《紐時》特別採訪離島地區台人，若大陸武力犯台，年輕人擔心未來，老一輩則回顧更艱難的過去以找尋希望。

金門慈堤三角堡咖啡屋可以遠眺6英里外的廈門，可能是台灣防範入侵的絕佳地理位置。隨著共軍連日在台灣周遭海空域演習，一枚枚飛彈落入海裡，該店相差20歲的兩位老闆想法分歧，很大程度說明台人世代交替之際，對兩岸情勢產生落差。

若大陸真的攻台，32歲的蔣先生會選擇「戰鬥」，52歲的丁先生則說「投降」。近年來，大陸好戰程度愈演愈烈，更多台灣人將自己區隔開來，無法接受所在的根是分裂後的產物；矛盾的是，老一輩作為經濟自由化的受益者，他們更偏愛鄰國，數十年的軍事僵局，他們對緊張局勢不以為然。回憶1996年的台海飛彈危機，共軍威嚇干預台灣直接民選總統，當時人們只顧逃到其他較小的島嶼，銀行擠滿了要兌換畢生積蓄的人。62歲的包女士說道「人們為了自己的生命奔跑，和當年一樣，這次不會有什麼結果。」

住在馬祖的16歲蔡同學向記者展示，這幾天在附近拍下共軍軍演的照片。提到同儕間並沒有認真看待武力犯台後會是怎樣，「就像往常一樣，大陸的憤怒是為了炫耀」。

報導指出，這樣的認知在台灣本島更為顯著。住在彰化的26歲方小姐認為，「台灣人在面對日益加劇的兩岸局勢表現格外冷靜，並不是無知，而是因為已經接受，甚至內化成自己一部分。」談到若台海真的變成戰場，會想把父母送到安全的地方，自己選擇留下來奮戰。