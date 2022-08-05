銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰今日受訪表示，他看日本防衛省資訊才知4枚飛彈經過台北上空，令人無法接受，他說，北韓打飛彈，全世界都關注，如果北韓飛彈經過日本東京上空，日本怎會沉默？台灣反應令人憂心。

杜聖聰上午在臉書也以「當四枚飛彈已經打到首都外太空」貼文表示，當四枚飛彈經過台北上空，當然是外太空，避掉所謂領空的爭議；如果我們不是看日本防衛省的資料，怎麼會知道狀況已經糟糕成這樣！

如果有飛彈經過美國白宮、英國白金漢宮、日本東京，而且是避開領空的外太空，你覺得美國、英國、日本政府的反應是怎樣？還有這三個國家，在軍事演習期間被駭掉國防部跟外交部，這三個國家的媒體又會怎樣！

你覺得當地的媒體紐約時報、泰晤士報、讀賣新聞，做怎樣的報導？會如何來看待這種事件？他們怎麼看，我們就怎麼看這種事件。不要想簡單化，國家安全是生死大事，不是無厘頭的偷換概念可以解決的。

他說，過去，有派系誤國；有黑道誤國；現在，有網軍誤國；有文青誤國！

國防部昨天表示，考量中共飛彈射擊，以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。