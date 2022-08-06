《財訊》報導指出，在台灣土生土長的張哲瑋，從小就嚮往蘋果電腦創辦人賈伯斯能用創新改變世界，因此在杜克大學大三升大四暑假決心輟學，與美國籍的夥伴甘迺迪（Jay Kennedy）成功從矽谷創投圈募到300多萬美元（約1億元台幣）後，全力投入創業。

他從遺囑爭議下手 開發法律文件自動生成程式

「我的前老闆和好朋友都鼓勵我創業，不要擔心學歷。」剛滿21歲的張哲瑋外表仍是個大男孩，但成熟爽朗的談吐卻迥異於同齡的台灣孩子。他6月底返台短暫停留後，就直接飛到紐約，因為從美國新創創投Floodgate、Global Founders Capital、Worklife Ventures，以及20幾位知名天使投資人募得資金後，他們得加快腳步籌備人工智慧法律資訊服務公司Dusk。

張哲瑋說，現在還不方便透露營運項目細節，因為合作對象是簽有保密協議的金融機構；不過，初期是先做出一套能自動化生成法律文書的解決方案軟體程式，公司取名為Dusk（黃昏），正是因為第一個應用場域是生前信託（living trust）。「跟死亡相關，不想太直白，所以才取名黃昏，婉轉一點。」張哲瑋說。

他對《財訊》記者解釋，美國人常會預立遺囑，但往往寫得不夠明確，進而引發稅務和家庭紛爭，因此法院會進行遺囑驗證（Probating）程序，公開遺囑內容與相關資產與債務，任何人都可申請調閱，6~12個月後都沒有爭議，才能交給指定繼承人；然而，由於過程很漫長，因此更多人開始使用「生前信託」來輔助立遺囑人做資產規畫。

信託不須驗證，也不須公開內容，可很快移轉財產，但依然所費不貲。據估計，在美國遺囑和信託相關的法律諮詢服務的年產值相當兩兆美元。因此Dusk的第1個應用場域，就是協助生成生前信託契約相關的法律文書，未來還有機會延伸更多場域。

曾任職於顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）的甘迺迪則透露，Dusk還能協助銀行財務顧問減輕日常運營的負擔，包括財務規畫、稅務策略，以及保險、房地產等的其他重大決策。未來，累積更多數據量後，將再延伸更多應用。目前，Dusk種子輪募到300萬多美元，公司估值2200萬美元。

他失敗也不氣餒 勇闖疫區體驗創投環境

根據《財訊》報導，父母都是台灣白領精英，家境優渥，但張哲瑋對創業的熱忱，卻是全然自發。「我太太在他小時候講了很多中英故事給他聽，培養溝通能力。」他的父親、中華開發資本資深副總經理張立人笑說，張哲瑋小學畢業前，他才知道兒子自學網路商業模式開了網站，和美國、印度、中國人做起跨國生意。