金門地區今（6）日新增106名新冠確診者，累計1萬411例，約占常住人口15.67％。最新疫情說明之二。（縣府提供）

金門地區今（6）日新增106名新冠確診者，累計1萬411例，約占常住人口15.67％。縣府提醒，確診者因工作免疫力低下或出國等需求，可經醫師評估後接種未完成的疫苗。

金門縣流行疫情指揮中心說明，確診者若已無急性症狀且符合解隔條件，如有以下情況：— 、因工作需求、工作性質等原因導致感染風險可能增加。二、免疫力／免疫功能低下導致感染風險增加。三、因應入境其他國家時疫苗接種紀錄查核之需等需求者，在經醫師評估適宜接種後，無須間隔3個月，即可接種尚未完成之COVID-19疫苗劑次。

金門地區今天新增106名確診者，累計1萬411例，約占常住人口15.67％。目前收治中64例，其中無症狀或輕症55例，中症7例，重症2例；確診者居家照護745例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者131人，目前居家隔離267人，解除居家隔離85人。