金門地區今（5）日新增116名新冠確診者，累計1萬305例，約占常住人口15.51％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門地區今（5）日新增116名新冠確診者，累計1萬305例，約占常住人口15.51％。縣府呼籲鄉親勿因申請保險理賠，而要求入住防疫旅館，以免浪費收治能量，並影響其他鄉親的權益。

金門疫情指揮中心指出，當前地區與中央的防疫政策一致，重心均放在確診者之分流，其中，中、重症之確診者為收治重點，並以金門醫院為中心，而防疫旅館設置的目的，是為收治輕症患者，或無法落實在家一人一室的確診者，鄉親應配合當前的防疫政策，進行居家照護，勿因申請保險理賠，而要求入住防疫旅館，以免浪費收治能量，並影響其他鄉親的權益。

金門地區今天新增116名COVID-19確診者，確診累計1萬305例，約占常住人口15.51％。目前收治中62例，其中無症狀或輕症53例，中症7例，重症2例；確診者居家照護812例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者127人，目前居家隔離221人，解除居家隔離158人。