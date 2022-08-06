第6屆世界盃U12少棒錦標賽進入倒數第2天賽程，捷克隊在7至11名的排名賽最終戰以6比0擊敗南非隊，最終排名第9作收，雖然沒有達到次要目標打進前8名，總教練馬修（ PROCHÁZKA Matouš）認為小球員表現漸入佳境，「雖然我們只有拿到2場勝利，但我們都有更進一步了。」

捷克在預賽與美國、多明尼加、韓國、日本同為B組，但苦吞4連敗，來到7到11名排名賽表現漸入佳境，擊敗義大利拿到本屆賽事首勝，今天在最終戰再贏南非，以2勝2敗排名第9名。

馬修透露，這次來參加U12首要目標是打進前10，其次是希望能進前8，「很不幸的我們跟美國、日本、韓國、多明尼加同組，坦白說我們的實力跟他們不是在同一層級，但我們可以很驕傲地說，我們有漸入佳境，對巴拿馬、南非、義大利都打得越來越出色。」

由於棒球在捷克非主流運動，教練們也都身兼數職，能請假的天數不多，馬修說：「從歐錦賽到世界盃，已經把假都差不多請完了，明天就必須要回國，沒辦法繼續留在台灣觀光。」

雖然如此，捷克隊也把握難得來台的機會去海邊走走，也有去看看台灣廟宇文化、帶小球員去逛夜市。從來沒看過海的捷克小球員也興奮的踩踩海水，馬修說：「那時候我們剛解隔離，小朋友看到海都很開心，雖然沒辦法下去游泳，但看到海水就很開心了。」