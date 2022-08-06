在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國大陸連續幾天頻頻越過海峽中線，在台灣周圍海空域進行軍演，使兩岸情勢再度升溫。根據軍事分析師克蘭尼-伊凡斯(Samuel Cranny-Evans) 的說法，共軍武力犯台若成真預計上演2種形式，可能會選擇海上封鎖餓死台灣，或是史上最猛烈的兩棲攻擊，屆時血腥場面難以想像。
《每日郵報》(Daily Mail Online)4日報導，裴洛西2日深夜降落台灣成為歷史性的一刻，不過留下的「重頭戲」卻引發外界解讀是1996年後最大的台海危機。尤其共軍連續幾天圍繞台周邊進行海空域實彈軍演，大陸官媒對此解讀為「入侵前的彩排」。
皇家三軍研究院(RUSI)軍事分析師克蘭尼-伊凡斯認為，台海緊張局勢加劇情況下，未來危機真的引爆的話，他建議我國政府應為2種可能劇本做準備。就台灣屬於四面環海的島國來看，港口成為至關重要生存條件。北京可能祭出海上封鎖，剝奪我方賴以生存的糧食、礦產。2018年統計資料顯示，台灣僅35%的食物自產，其餘仰賴進口；此外，陸海軍艦艇有絕對能力包圍台灣，而且目前大陸軍機頻繁擾台，美軍飛機要抵台唯一方式只能靠笨重加油機補充燃料，或是航母打擊群接近台灣，因此全面實施海上封鎖將成為重大威脅。
第二種情況類似1944年諾曼第登陸，陸方使出大規模兩棲作戰，演變成海上封鎖的延伸。屆時將出動50萬至100萬兵力，封鎖台灣海峽空域，集結陸、海、空軍以飛彈瞄準境內物流樞紐、機場、政府大樓；此外，資訊戰也將悄悄開打，政府網站、銀行、軍事指揮系統都會遭到破壞。
第一波攻擊若無法擋下，台灣將逐步往山區撤退，並等待美軍救援，將戰況拉到尾聲或極端值，恐怕是一場腥風血雨又曠日費時的戰鬥。無論如何，「解放軍入侵台灣都是難以想像的暴力下場。」
文章來源：How China could STARVE Taiwan into submission... or carry out the biggest, most unimaginably violent amphibious assault the world has ever seen as part of Beijing’s bid for global dominance, according to military expert SAMUEL CRANNY-EVANS
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