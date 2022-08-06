在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國大陸連續幾天頻頻越過海峽中線，在台灣周圍海空域進行軍演，使兩岸情勢再度升溫。根據軍事分析師克蘭尼-伊凡斯(Samuel Cranny-Evans) 的說法，共軍武力犯台若成真預計上演2種形式，可能會選擇海上封鎖餓死台灣，或是史上最猛烈的兩棲攻擊，屆時血腥場面難以想像。

《每日郵報》(Daily Mail Online)4日報導，裴洛西2日深夜降落台灣成為歷史性的一刻，不過留下的「重頭戲」卻引發外界解讀是1996年後最大的台海危機。尤其共軍連續幾天圍繞台周邊進行海空域實彈軍演，大陸官媒對此解讀為「入侵前的彩排」。

皇家三軍研究院(RUSI)軍事分析師克蘭尼-伊凡斯認為，台海緊張局勢加劇情況下，未來危機真的引爆的話，他建議我國政府應為2種可能劇本做準備。就台灣屬於四面環海的島國來看，港口成為至關重要生存條件。北京可能祭出海上封鎖，剝奪我方賴以生存的糧食、礦產。2018年統計資料顯示，台灣僅35%的食物自產，其餘仰賴進口；此外，陸海軍艦艇有絕對能力包圍台灣，而且目前大陸軍機頻繁擾台，美軍飛機要抵台唯一方式只能靠笨重加油機補充燃料，或是航母打擊群接近台灣，因此全面實施海上封鎖將成為重大威脅。

第二種情況類似1944年諾曼第登陸，陸方使出大規模兩棲作戰，演變成海上封鎖的延伸。屆時將出動50萬至100萬兵力，封鎖台灣海峽空域，集結陸、海、空軍以飛彈瞄準境內物流樞紐、機場、政府大樓；此外，資訊戰也將悄悄開打，政府網站、銀行、軍事指揮系統都會遭到破壞。

第一波攻擊若無法擋下，台灣將逐步往山區撤退，並等待美軍救援，將戰況拉到尾聲或極端值，恐怕是一場腥風血雨又曠日費時的戰鬥。無論如何，「解放軍入侵台灣都是難以想像的暴力下場。」