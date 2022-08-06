8月28日是每年一度的祖父母節，為了培養替代役男孝親尊長的觀念，臺北市政府兵役局於今(5)日由林春來副局長帶著替代役男來到中正國宅辦理「關懷阿公阿嬤及協助居家環境清潔活動」，除了致贈適合阿公阿嬤牙口的食物外，也協助幫忙居家打掃，充分發揮老吾老以及人之老的精神。

今天參加活動的替代役男共兵分四路，分別前往不同的住戶打掃，同時也看見不同的人生百態，心裏頭都有莫名的觸動。這些白髮蒼蒼的長者中，許奶奶患有失智症；另外90歲的趙爺爺、百歲的李奶奶，以及鄭奶奶等，他們或因為年長、或因為患病，都無法爬高與搬重物。因此平日生活打理，就常需要他人協助，時而感到不便；不過，今天有了役男加入，讓每間10坪不到的小套房，整個氣氛活絡起來，役男除了一邊挽起衣袖幫忙打掃外，也一邊與長輩閒話家常，讓爺爺、奶奶們都笑開了懷，特別感到窩心。

目前服勤於陽明教養院的役男沈彥志表示，中正國宅的爺爺、奶奶們就好像家人一樣，雖然只是短暫相處半天的時間，但透過協助打掃還有跟長輩交流，也引發了許多感觸，並想起了自己的阿公、阿嬤；其他一起參加今天活動的役男，也有感而發的決定利用週末或假日空閒時間，安排返鄉多多陪伴阿公、阿嬤，和他們聊聊天。另外，在社會局服務的替代役男董晏碩也分享，當了替代役投入社會公益以後，才發現社會角落還有許多獨居老人等弱勢族群，特別需要關懷陪伴。相信只要願意貢獻己力，就可以讓社會變得更好。

林春來副局長說，在少子化浪潮的襲捲下，臺灣已邁入老齡化社會，未來這些年輕的替代役男將成為社會中堅分子，無可避免的需要承擔和照顧更多長者。因此，兵役局長期推動多元服務，帶領役男們投入公益活動，讓他們在心中先種下服務社會的種籽，並於邁入社會後讓種籽更加茁壯，凝聚成為沛然的積極力量，共同為打造幸福的銀髮樂園而努力。