美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，中國大陸隨即在4日開始舉行軍事演習，引起外界擔憂兩岸局勢。國防部今（6）日發布最新的影片表示，中華民國海軍馬公軍艦在東部海域監控中共馬鞍山號艦，更強調「晝夜不息，嚴密監控，站在海疆的最前線，只為捍衛國家主權，守護國人的安全，國軍及海巡協力衛疆」。

國防部今日指出，中華民國海軍馬公軍艦在東部海域監控中共馬鞍山號艦，同時也監控共軍的各型軍艦。國防部強調「晝夜不息，嚴密監控，站在海疆的最前線，只為捍衛國家主權，守護國人的安全」，同時也感謝國軍官兵及海巡同仁齊心協力，為了守衛疆土努力不懈。

而今日為反制共軍的假新聞輿論戰，國防部下午也在官方臉書粉絲團「國防部發言人」透過圖卡說明，海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控共艦；由於從軍艦船艙可目視遠方共艦身影，國防部在圖卡上特別強調，「千真萬確，不需P圖」。