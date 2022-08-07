今（7日）為二十四節氣當中的「立秋」，代表炎熱的夏天即將過去，準備迎接秋季。命理師楊登嵙提醒，生肖屬虎、蛇、猴、豬的人，接下來半個月要注意健康狀況，尤其要留意腹部的毛病，另外他也分析立秋的6大養生與禁忌，提供民眾參考。

楊登嵙表示，立秋後自然界的陽氣開始收斂、沉降，應當開始做好保養陽氣的準備，尤其注重在養肺護肝。

楊登嵙提醒，接下來半個月裡，生肖屬虎、蛇、猴、豬的人要特別留意健康狀況，小感冒、小病痛會特別明顯，尤其要留意腹部的毛病，不過不會太嚴重，只要注意飲食衛生，即可減低染病機會。

楊登嵙也依照食、衣、住、行、育、樂等6大類，提供立秋養生與禁忌的建議：

▍食的養生與禁忌

1.宜吃養肺潤肺的食物，如蓮藕、百合、銀耳、木耳、山藥、胡蘿蔔、豆腐、梨子、蘋果、山楂、荸薺、杏仁、核桃、花生、松子、芝麻、蜂蜜等。

2.清熱解暑要繼續，可多喝綠豆粥、蓮子粥、百合粥和薄荷粥，斂汗補液還能增進食欲。

3.涼性食物要適量，如瓜類水果西瓜、香瓜等。

4.「少辛增酸」，秋天要收肺氣，而辛辣太盛則傷肺，建議適當減少。「增酸」的目的是為了增強肝臟的功能，所以要多吃酸味的水果和蔬菜，如奇異果、蘋果、石榴、葡萄、橘子、檸檬、番茄等。

5.多食含纖維食物，如空心菜、胡蘿蔔、地瓜、白菜、芹菜、豆芽、香菇、海帶、紫菜等。

6.忌暴飲暴食。

7、忌油膩、煎炸食物。

8、宜進補，但不可食用過多羊肉，否則會增加腸胃負擔，影響胃腸功能。

9、藥補不如食補，秋季之後可以多喝雪梨銀耳湯來滋陰潤肺，多吃蓮藕、蘿蔔、百合等也能保健身體。

▍衣的養生與禁忌

早晚日夜溫差大，別忘早晚添加衣服。

▍住的養生與禁忌

1.「秋老虎」來臨，要注意防暑降溫，且晝夜溫差逐漸變大，也要預防感冒著涼。

2.立秋之後天氣早晚較涼，稍不注意就會出現腹痛、吐瀉、傷風感冒、腰肩疼痛等癥狀，建議開冷氣的時間不要過長。

3.有慢性病如哮喘、慢性支氣管炎患者，以及胃腸功能較弱的人，也不適合長時間吹冷氣，更要避免直吹，睡覺時腰腹也要蓋好被子，以防著涼。

▍行的養生與禁忌

早睡能順應陽氣的收斂，早起可使肺氣得到舒展，不僅能養肝護肺，也能減少血栓形成的機會，預防腦血栓等缺血性疾病發生。

▍育的養生與禁忌

立秋後空氣濕度開始變低，可在清晨時爬山，多做一些深呼吸的動作，能對身體起到很好的保健功效，不過晚上9點以後別做劇烈運動，出汗過多。

▍樂的養生與禁忌

「秋老虎」的燥熱威力不容小覷，氣溫高容易使人心情煩躁，脾氣漸長，易於衝動，影響身心健康，要調整好心態，切忌悲傷憂慮。