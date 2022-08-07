教育部補助各地區學校建置生活科技教室所需的基本設備，24班以下學校設置1間、25班以上每增24班增加1間之級距為原則予以補助，在全台計835所公立國中，截至111年度已補助達1248間教室基本設備建置，滿足學生學習需求。

108課綱新增「科技領域」，教育部國教署鼓勵各縣市及直轄市政府規畫轄區內公立國民中學充實設備相關需求，補助各地區學校建置生活科技教室所需的基本設備，以利新課綱的課程執行。

教育部說明，基本設備中除常見的尺組、扳手組、麵包板等手動工具，及線鋸機、砂磨機等電動工具外，學校也會依據課程需求購置符合課綱理念的各式教具模組。

例如，部分學校的基礎電子電路模組配合九年級的教程，除讓學生了解日常科技產品的電路原理與控制應用，更能應用簡易的電子電路設計，配合實體電子零件的拼裝，由學生完成簡易電子產品，從手做中體驗串聯及並聯實驗的樂趣。

也有學校透過購置機構與結構教學模組，讓學生在進行實務操作中，從夾具的運作方式了解機械結構、齒輪比、重心等科學知識，更進階以scartch程式設計來設計自動化手臂完成任務。

教育部說，透過實作過程中與同儕的充分交流、互相分享以及學習他人長處，以提高每個孩童的創造性思考、邏輯與運算思維、批判性思考、問題解決等高層次思考的能力。

教育部指出，未來將持續推動以基本設備建置為基底的「擴充設備」建置計畫，配合每間已建置完竣的基本設備教室，再搭配一位具備中等學校生活科技相關合格證書且任教生活科技課程的教師，培養孩子們的科技素養，打造師生雙贏局面。