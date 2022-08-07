雲林縣環保上場，轉廢為寶「餘」你共享，打造友善永續生活環境。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

為防堵非洲豬瘟，雲林縣長張麗善上任後，率先推出禁止廚餘養豬政策，並推動廚餘去化轉廢為寶的多元管道，因應衍生的廚餘問題，朝向廚餘經濟循環目標，將廚餘去化轉化成有機堆肥，後續也會推出有機質材料專有品牌「雲溉肥」，打造友善永續生活環境。

落實資源循環再利用等環境永續課題，對於雲林縣來說一直是現在進行式，雲林縣政府除積極向環保署爭取補助，於虎尾鎮、二崙鄉、北港鎮設置廚餘脫水設備外，口湖鄉公所也推廣黑水虻廚餘去化，並推動校園生廚餘在地處理。

雲林縣政府今年度率先全台推出家戶廚餘機補助計畫，朝向廚餘經濟循環目標，張麗善特別於虎尾鎮北溪社區活動中心前廣場舉行「轉廢為寶，餘你共享」記者會，與鄉親分享雲林縣在廚餘處理轉廢為寶，所做諸多努力與成果。

張麗善表示，雲林縣家戶廚餘每日產生量約40至45公噸，為使廚餘去化管道順暢，持續推動生、熟廚餘分類，經脫水設備的中間處理後，送至南亞公司堆肥廠製成有機質材料，深受農民朋友喜歡。

有機質材料截至今年5月止累計產製4390公噸，合約21萬9538包，由縣環保局免費提供在地社區、機關、學校申請取用，民眾可向所在地公所或農會申請。張麗善說，有機質材料可以經濟循環、友善環境，後續也將推出有機質材料專有品牌「雲溉肥」，打造友善永續生活環境。

除了將廚餘堆肥製成有機質材料外，雲林縣口湖鄉公所推廣黑水虻去化廚餘，黑水虻是環境友善的資源昆蟲，幼蟲能消化轉換各種類型的廚餘，消化產生的虻糞是良好的天然土壤改良資材。

另外為推動源頭減量，雲林縣於今年率先全台推動家戶購買廚餘機補助政策，從源頭減少廚餘，亦可減少異味產生，維護居家環境衛生，獲得廣大迴響，第1階段補助經費100萬元已申請完畢，補助戶數總計485戶；第2階段加碼補助50萬元，預計可補助230戶，預估每年從源頭可減少約500公噸廚餘量。

張麗善指出，在環保局大力推動下，雲林縣廚餘回收展現成效，更獲得中央環保署肯定，榮獲最佳進步卓越獎殊榮。請民眾務必持續落實回收工作，同時響應「惜食」觀念，養成「吃多少買多少、吃多少煮多少、吃多少點多少」習慣，若有廚餘產生，請瀝乾後再排出，減輕後端處理負擔。

環保局長張喬維指出，張縣長上任以來，非常重視養豬安全問題，雲林縣率先禁止廚餘養豬，推動多元廚餘處理方式，除了與南亞公司合作將廚餘轉為肥料外，另外還有生廚餘、黑水虻堆肥，以及目前正推動的家戶廚餘機補助。

張喬維說，張縣長極為重視長青食堂食農安全，環保局推動廚餘2.0轉型計畫，也在虎尾鎮長丁學忠協助下，與北溪社區、廉使國小合作，製作出來的有機質資材，提供給社區、學校耕作使用，未來收成作物還可供應長青食堂或是校園食材，確保食農安全。

後續環保局也會針對廚餘製作成的有機資材申請肥料登記證，以利全面性推廣，希望從雲林縣慢慢拓展到外縣市，共同打造永續環境。