今（7日）是「黑皮哥哥」張善為的47歲生日，一早就有不少死忠粉到他臉書留言「生日快樂」、「黑皮哥哥要加油歐 ～ 大家真的很想你」，誠摯的獻上祝褔；張善為在9年前因瘀血壓迫脊椎神經，導致下半身失去知覺，造成癱瘓，從此消失於演藝圈，助理阿耀去年透露因為疫情關係，比較不方便到家探望，最後一次的探視是在2019年，平常都靠訊息和張善為家人聯繫，但家人也鮮少提及張善為的病況，過去唯一與他聯繫的助理阿耀今則未接電話、未做出回應。

張善為在2013年時身體出現異狀，無法自行排尿、雙腿無力，更一度失去意識，送醫治療後發現他瘀血壓迫脊椎神經，在經過手術後，張善為下半身癱瘓，住院了近9個月才返家休養，他臉書的最後一則訊息停留在2013年12月6日，「等我站起來！我的長輩好友們，妳你們的祝福加油打氣我都收到了，謝謝大家 真的。現在的我還在為動根腳趾頭……努力著」，之後就再也沒有現身。