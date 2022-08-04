新光三越TISSOT PRX A05自動計時款藍面款，推薦價5萬6200元。（新光三越提供）

新光三越TaylorMade全球巡迴高爾夫球桿袋，特價2萬1600元，原價2萬4000元。（新光三越提供）

微風信義dunhill Rollagas黑色手提包，推薦價4萬8950元。（微風提供）

微風廣場BVLGARI Bvlgari Aluminium Amerigo Vespucci限量版兩地時區腕表，推薦價12萬2200元。（微風提供）

SOGO忠孝館特賣SUPERDRY冒險魂短Tee橄欖綠，限量特價1800元2件。（SOGO提供）

SOGO忠孝館特賣NIKE Air Max Dia SE慢跑鞋，限量特價1390元，原價3800元。（SOGO提供）

父親節將至，是否還未準備爸爸的贈禮，百貨業者觀察趨勢，包括高爾夫用品、男香、精品等男性商品，在今年都大放異彩，隨著公司行號結束居家上班，「公事包」也成近期購買重點，並發現子女送禮預算對比往年明顯提升，快把握父親節前夕採購禮品。

新光三越信義新天地觀察，包括3C產品、美容家電，如刮鬍刀與電動牙刷、按摩家電等，今年仍是父親節贈禮3大主力，消費者送禮預算有明顯提升，加上夏天卡利HIGH的高回饋，銷售良好。

另新光三越觀察，這2到3年送禮香氛也成趨勢，送給父親用的經典香氛，變成年輕子女的選項之一，還有因信義新天地A9奠定豐富的高爾夫專區，送禮多以球桿為主，價位約在2到3萬元，這幾周高爾夫服飾有新品上市，其中鮮豔具設計感的高爾夫上衣，也是詢問度高的商品。

新光三越推薦趨勢禮品清單，包括YSL天之嬌子電光蘭淡香水、JO MALONE全新月光舒眠限量系列、TISSOT熊貓藍面PRX A05自動計時款、TaylorMade全球巡迴高爾夫球桿袋，及PHILIPS智能系列三刀頭電鬍刀等，把握父親節將至的最後採買。

微風觀察，父親節送禮仍以實用為首選，除了常見的領帶、皮夾、皮帶外，「公事包」也成今年主力，比往年銷量占比增加1成。其中手提肩背兩用的公事包，可裝進手提電腦、文件資料，適合商務父親攜帶，如FENDI經典FF LOGO系列、DIOR老花系列，或dunhill簡約款都是熱銷首選。

而送禮品味的最高首選「精品手表」，微風廣場Cartier、PANERAI、PIAGET、BVLGARI、MONTBLANC有多款新品上市，實用也保值。

遠東SOGO忠孝館即起至8月9日，於12F活動會館推出「禮享老爸運動紓壓、休閒服飾」聯合特賣會5折起，帶來NIKE、SKECHERS、Dickies、Superdry、Speedo、喬山等，共集結16家休閒服飾、運動品牌，推薦如NIKE Air Max Dia SE慢跑鞋，下殺3.7折等，此外喬山、TIGER、ASKO也推出多款福利品出清。