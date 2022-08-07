學甲、佳里區常可見房子造型的普度公燈。（張毓翎攝）

還有家戶特別用心，在普度公燈內多擺設梳子、胭脂水粉等物品，供女性孤魂使用。（姜秋月提供／張毓翎台南傳真）

農曆7月1號即「鬼門開」，台南農村地區可見家戶門前掛上普度公燈，為好兄弟們指引道路，學甲、佳里區常可見房子造型的普度公燈，還有家戶特別用心，多準備梳子、胭脂水粉等物品，供女性孤魂使用，也盡有人情味，不過許多老一輩也感慨，這項傳統逐漸式微，沿襲這項習俗的家戶數，早已不如以往。

學甲區大灣里85歲的婦人說，以前每到農曆7年，庄內幾乎家家戶戶會在門前掛普度公燈，有些懂得木工的人家，甚至會自行設計、製作，有如迷你房子的普度公燈，但時代不同了，年輕一輩外出，現在剩沒幾家會掛普度公燈，很懷念當時中元節的氛圍。

台南市政府民政局長姜淋煌的姐姐姜秋月，是台南下營人，婚後嫁到佳里區，她回憶，以前長輩都把普度公燈稱之「路燈」，起因於過去夜晚燈火不通明的年代，每逢農曆7月鬼門開，便在家門口點「路燈」，為好兄弟指引道路，直到農曆8月再收起來。

姜秋月表示，不只在佳里區，以前下營區也有掛普度公燈的習俗，然而隨著老人凋零，後人未延續先人的傳統，這個古老習俗，知道的人愈來愈少，現在大多只在傳統農村或深山村落，其家中還有長輩的家戶才看到。

姜秋月說，即便如此，仍有家戶用心維持這項傳統，像是她今天經過佳里興一戶人家，其門前的普度公燈，擺設琳瑯滿目的女性物品，有梳子、鏡子、針線、胭脂、粗粉等，十足地「厚工」，據悉這是該戶從高齡90多歲長輩流傳下來的家族傳統。