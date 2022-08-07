旺旺文教基金會、中國時報、中國電視與基隆市政府等單位，7日下午在市警局禮堂共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會。（陳彩玲攝）

基隆市政府秘書長黃駿逸致詞時表示，這次藉由韻味老歌慰勞防疫英雄，是相當有意義的活動。（陳彩玲攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁指出，公益演唱會秉持2種理念，「讓孝順成為一種習慣」、「讓貢獻成為一種榮耀」。（陳彩玲攝）

超級偶像人氣歌手江明娟。（陳彩玲攝）

民歌王子王瑞瑜。（陳彩玲攝）

民歌教父葉佳修。（陳彩玲攝）

金曲最佳重唱組合南方二重唱。（陳彩玲攝）

魯冰花原唱曾淑勤。（陳彩玲攝）

卡尼特KaNiT樂團。（陳彩玲攝）

國內疫情逐漸舒緩，為慰勞基隆市各單位防疫英雄無私奉獻，旺旺文教基金會、中國時報、中國電視與基隆市政府等單位，7日下午在市警局禮堂共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，邀請多位知名藝人接力獻唱，藉此傳遞無私奉獻的精神，現場近600名防疫夥伴熱情參與。

基隆市政府秘書長黃駿逸致詞時表示，感謝疫情期間捐贈防疫物資的各界人士，讓員警能安心的維護治安工作，更謝謝本市防疫英雄及默默支持的家眷，讓日常生活逐漸恢復常態，這次藉由韻味老歌慰勞大家，是相當有意義的活動。

旺旺文教基金會主任周哲仁指出，有賴各位的辛勞，總算讓疫情漸漸度過，他代表旺旺集團董事長蔡衍明，對各位防疫英雄表達感謝。他提及，旺旺文教基金會從2013年開始，在各縣市舉辦公益演唱會，一直秉持推廣2種理念，「讓孝順成為一種習慣」、「讓貢獻成為一種榮耀」。

周哲仁說，希望每個人在家孝順父母、敬重長輩，閒暇時間也能從事志願服務，相信能讓台灣擁有和諧、安定的社會；他提到，演唱會巡迴多年，所有參與演藝人員都是擔任一日志工，沒有領酬勞，用表演服務各位。

演唱會開場由主持人小陶子擔綱演出，隨後由卡尼特KaNiT樂團、魯冰花原唱曾淑勤、超級偶像人氣歌手江明娟、民歌王子王瑞瑜、金曲最佳重唱組合南方二重唱，以及民歌教父葉佳修，接力獻唱各式風格歌曲，現場氣氛熱烈，掌聲不間斷。

立委蔡適應、邱臣遠、警友會理事長張旻斌、基隆市警局長張樹德等人也到場，力挺警察、警眷，並表達感謝，讓防疫之路走得更加穩健。