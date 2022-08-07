與人妻發生關係怎麼辦！一名男網友表示，年初剛到新公司報到，與一名公司學姊相處甚密，雖然對方已婚有小孩，但年紀僅20多歲，身材保持很好，2人的關係也越來越曖昧，最後不小心擦槍走火，學姊甚至說只想與他在一起，讓男網友很慌，覺得自己沒能力照顧好對方，苦惱不已。

這名男網友日前在Dcard發文，指出這是他出社會的第一份工作，學姊花了很多時間教他、與他相處，而學姊已婚有兩個小孩，身材仍維持得很棒，因為早婚所以年紀不到30歲，丈夫則是自己做生意，家境不錯，但學姊卻常常跟他抱怨老公都不幫忙做家事，下班除了要顧小孩，還有做不完的家事，偶爾還要幫忙顧店，他也只能安慰。

原PO表示，在入職滿三個月的迎新聚餐時，他抱著學姊的小孩玩得很開心，學姊很驚訝，直呼她老公都抱不到小孩，一抱就哭，當下原PO開玩笑回她「那我該取代妳老公了」，沒想到卻成真，「上周末聚會後跟她擦槍走火，現在她說她的心思都不在她老公身上，只想跟我在一起」。

原PO聽到學姊的心意後非常慌張，覺得自己只是剛出社會的年輕人，沒有年薪破百、沒車、沒房，若學姊離婚與他在一起，也沒信心照顧好她，更擔心他當學姊小王的事被對方老公發現而被告，讓他現在覺得有點害，

網友看到則紛紛留言：「她也不會跟你在一起啦，玩玩罷了」、「依人妻的角度告訴你，不要想太多」。