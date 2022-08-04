一年一度的七夕情人節，許多人都精心準備，希望給深愛的他留下一個美好的回憶。有網友就分享自己的情人節禮物，原本以為是一碗普通到不行的泡麵，沒想到打開後卻驚見厚厚一捆的現金，算一算竟然超過1萬元，讓原PO開心地直說「老公是天才」。

原PO今（4）日在臉書社團《爆廢公社》發文分享一段影片，畫面中一個綠色的碗裝泡麵，外包裝被用許多膠帶貼住，並用紅色的筆寫著「情人節大餐，這次真的是大餐，情人節快樂」，下一秒掀開蓋子後，裡面居然有好幾張千元大鈔被捲成一捆，原PO起先還感到不耐煩地說，「這怎麼拉啦？」下一秒拉開後卻驚呼，「好多錢喔！怎麼那麼多錢！我老公好天才！」。

原PO表示，「老公每一年都一樣是泡麵大餐，今年終於不用再吃泡麵了，10年的婚姻就是不一樣！」並在貼文中附上眼睛冒出愛心的表情符號，讓人隔著螢幕似乎也能感受到她的喜悅。而原PO最後也公布「情人節大餐」的金額，一共是1萬2千元整。

原PO一共收到1萬2千元的現金，開心地直說「老公是天才」。（圖／擷取自爆廢公社）

貼文曝光後吸引許多網友朝聖，不少人大讚老公大氣，「別人的老公總不會讓我失望」、「好香的泡麵」、「可以天天吃這款泡麵XD」、「這是要造成多少家庭革命，哈哈」、「別人家的泡麵也太營養了吧」，不僅如此，還有許多網友在貼文中標記另一半，希望也能嚐嚐同樣口味的泡麵。