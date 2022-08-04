韓國女星秋瓷炫過去和彭于晏合作主演電視劇《戀香》打開知名度，2015年認愛大陸男星于曉光並在2017年登記結婚，還育有一個兒子，十分幸福。于曉光2021年7月被拍到讓美女坐大腿，外界都非常心疼秋瓷炫，此事後來也不了了之；時隔一年左右，秋瓷炫在微博轉發和于曉光甜蜜合照喊「七夕節快樂」。

43歲的秋瓷炫當年因《戀香》打開在華人圈的知名度，隨即把工作重心放到大陸，也藉著工作的關係認識先生于曉光，2015年大方認愛，更在2017年結婚生子；不過，去年于曉光傳出讓美女坐大腿事件，這對中韓夫妻一度陷入婚姻危機，但在秋瓷炫相信先生，且隨著時間過去，坐大腿風波也不了了之。

于曉光被拍到讓美女坐大腿，被網友砲轟。(圖/ 摘自搜狐娛樂微博)

今（4日）是七夕情人節，秋瓷炫下午在微博轉發和先生于曉光一起拍的雜誌照，甜蜜地表示，「七夕節快樂」；秋瓷炫換上多套不同造型，優雅迷人的模樣幾乎看不出來她已經43歲，畫面中看到她和于曉光十指緊扣、依偎在一起或是擁抱，宛如熱戀中的情侶。

秋瓷炫在今（4日）七夕情人節轉發和先生于曉光拍的雜誌甜蜜合照。(圖/ 摘自秋瓷炫微博)

而這系列雜誌照，也是秋瓷炫和于曉光在坐大腿事件後首次公開合體，許多粉絲看到兩人互動很安心，但還是不少人不忘提醒于曉光，「別再出軌了」、「一定不要再辜負她了」、「對待姊姊好一點，要幸福」、「祝福老大和大嫂七夕節快樂」。