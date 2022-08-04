七夕情人節到來，相信每對情侶一定會在這天出門慶祝，在社交平台上也會時不時的放閃，讓許多單身的朋友們相當羨慕，然而單身的大家也別灰心，今天將為大家介紹「七夕脫單有望」的3個星座，這3個星座的戀愛能量與運勢在七夕前後幾天會開始激發，因此很有機會在浪漫的七夕佳節尋得良緣，一起來看看有哪些星座上榜吧！

牡羊座

牡羊座有望被職場上的同事追求。(圖/翻攝自觸mii)

牡羊座的大家在七夕前後幾天可以注意職場上的夥伴，他們有些人或許已經默默欣賞你很久，等到此時才發起追求攻勢，除此之外，牡羊座的朋友們也可以在新場合遇到自己心儀的對象，並且很有機會能一起攜手進入到感情的下個階段，而若是已經有另一半的牡羊座，你們與伴侶的關係也會更加緊密，有可能會一起討論到更遠的未來。

水瓶座

水瓶座在七夕後會獲得幸福的戀情。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座朋友們不論單身與否，在七夕後都會擁有很不錯的戀愛運勢，首先有伴侶的水瓶座們，你們與另一半的情感關係在七夕後會更昇華，不僅會互相開口交流過去難以啟齒的問題，且還會共同面對並處理，讓彼此的感情更加穩固，而單身的水瓶座則有機會跟曖昧對象進入下一階段，濃情密意的戀愛可是在等著你們！

射手座

射手座在七夕有望能遇見真愛。(圖/翻攝自觸mii)

射手座的朋友們在七夕將有遇見真愛的可能性，若是此時剛好有朋友的邀約，射手座的大家不妨出去走走看看，為自己的戀情開拓新的機會；有另一半的射手座們與伴侶的關係相當穩定，且在七夕時兩人的感情會變得更緊密、堅定，此時若是在添加一些熱情與主動，那麼兩人大機率在七夕後會邁入人生的下個階段。