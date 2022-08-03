藍紫綾（左）、劉子銓宣傳音樂劇《夢幻愛程》，現場獻出吻戲。（華文音樂劇提供）

聶雲剛從美國返台隨即投入宣傳音樂劇《夢幻愛程》。（華文音樂劇提供）

聶雲剛從美國返台隨即投入宣傳音樂劇《夢幻愛程》。（華文音樂劇提供）

劉子銓滿口妹妹經。（華文音樂劇提供）

外百老匯音樂劇《夢幻愛程》9月即將盛大開演，主演聶雲、劉子銓、藍紫綾、蔡松廷3日合體造勢，剛升級「哥哥」快滿月的劉子銓透露，他曾在視訊時練唱劇中曲目給妹妹「典典」聽，結果爸爸劉亮佐突然把鏡頭轉過來說妹妹睡著了，讓聶雲忍不住提醒他屆時正式演出時千萬不要過度溫柔，「不然台下會睡成一片！」

由於媽媽趙小僑和妹妹都還在月子中心，劉子銓至今只能靠視訊看妹妹，兄妹最近的距離是隔著玻璃窗，回憶第一次見面，「視訊中看到時她還紅通通，那麼小的生命！我有責任感一定要好好照顧她，從她在媽媽肚子裡我就覺得要照顧好她！我一直很想要妹妹！」他之前還準備一串歌單給趙小僑，要求只能放那些歌給妹妹聽，也為妹妹訂了鞋子、衣服，甚至都想好以後要帶她去哪裡玩，「很期待8月10日妹妹就可以回家，可以抱到她！」

不過他也有心理準備，「現在視訊一打開，典典常常就是在哭鬧，雖然看起來還算溫和，但我爸爸媽媽生的小孩應該沒有很好搞，我現在還滿輕鬆的，但10日以後就會輪到我，要加入一起照顧行列，因為爸媽都滿會推卸責任，例如自從我學會開車後，我就變成他們的司機了！」

他也說妹妹長得很像他，「兩張照片擺在一起，分不清楚是我還是她！幸好後來典典的臉有變長變尖，至少沒跟我一樣方臉，希望她長漂亮一點！」妹妹還沒滿月，已成「妹控」的他便開始擔心她的感情事，「交男友？瘋了！死定了！我爸一定交給我管，我應該會無法克制想要保護她的感覺，男友一定要篩選，我要先見過面再說！她要先好好愛我再愛別人，還是18歲以後再談戀愛好了，我相信她一定很早熟，但希望她晚熟一點」。

剛從美國回來的聶雲透露最近開始過起偽單身甚至偽單親生活，因大兒子去美國讀書，又捨不得離開媽媽，所以老婆就留在當地陪他，他還不知道老婆何時才能回來，「我魅力銳減，我捨不得但沒有意義」，這也是結婚以來第一次要跟老婆分開這麼久，且時間多久亦未定，「所以我今年很淒涼，從七夕、父親節到生日都我一個人在工作中度過」，幸好從9月到11月將演出60場，加上年底活動多，他已經準備被工作塞爆。

《夢幻愛程》每位主演都是首次獻出「舞台初吻」，聶雲笑稱，他在劇中是「紳士吻」，只是親女主角的手及眼部，而劉子銓、蔡松廷對女主角則是「各種吻」；至於唯一的女主角藍紫綾，因為跟每位男主演都有對手戲，加上總演出場次將超過50場，算起來光是舞台上吻戲就有上百次！記者會上，劉子銓當眾親吻她，他自曝今天是第一次親，原本之前每次排練排到這段都是「示意」一下，直到記者會前導演曾慧誠才說今天要直接親，「所以跟她說不好意思，我今天吃到蒜頭！」

《夢幻愛程》（The Fantasticks）今年秋季（9月23日至11月13日）將於松山文創園區多功能展演廳正式上演，8月5日中午12點正式售票，製作團隊橫跨台、美，由台裔百老匯巨星楊呈偉及實力派藝人聶雲領銜、多位台灣藝人擔綱音樂劇主演，包含以電影《無聲》獲得國際影帝的劉子銓、戲劇新星蔡松廷以及新生代演員藍紫綾等，並首度於台北展開長檔期駐演，堪稱今年度最受期待的浪漫愛情音樂劇。