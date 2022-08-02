8月4日是一年一度的七夕情人節，不少民俗專家紛紛分享七夕情人節開運妙招，《搜狐網》運勢專欄則指出，生肖屬馬、兔、牛者8月受到月老眷顧，桃花運大開，不僅能認識好的對象，還有機會與對方白頭偕老，令人羨慕。

▎生肖馬

生肖屬馬的人強勢且愛炫耀，但他們具備真才實學，因此總能獲得大家的認可和支持。愛情方面，屬馬的人一直都有不錯的桃花運，也經常受到大家追捧，不過愛情是他們的軟肋，所以面對每段感情他們總是小心翼翼。

8月屬馬的人受到月老眷顧，桃花運極好，有段良好緣份來襲，讓人羨慕。提醒屬馬的人不要擔心自己會錯過愛情，或是讓愛情成為人生敗筆，只要盡可能去愛，就能夠成為最幸福的人。

▎生肖兔

生肖屬兔的人不缺實力也不缺魅力，是典型的實力派。愛情方面，屬兔的人神秘冷艷，讓人為之瘋狂，身邊不缺追求者，但他們在愛情方面有自己的一套標準，就是希望愛情能保持初心。

8月屬兔的人受到月老垂愛，桃花運特別理想，愛情將迎來好消息，與對方恩愛有加。屬兔的人雖然缺乏安全感但自立自強，記得在給自己安全感之餘，也不要忘了為彼此的感情提供安全感。

▎生肖牛

生肖屬牛的人不做沒有把握的事情，他們總會為成功做足準備，穩健且相當有自信。愛情方面，屬牛的人也不含糊，如果沒有為幸福做足準備，他們根本不會觸碰愛情。

8月屬牛的人有月老撐腰，桃花運強勢回歸，愛情將順心如意，與對方一直相愛到老。屬牛的人學習能力強，只要盡全力去愛，並努力爭取屬於自己的幸福，相信愛情很快就會步入正軌。