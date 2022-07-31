走桃花運雖然人人稱羨，但其實桃花運也有好壞之分，好桃花可能是人緣佳，或遇到兩情相悅的對象，而爛桃花則包括遇到渣對象，或感情不順，碰上桃花劫等。算命網站《科技紫微網》指出，生肖屬兔、猴、雞、豬的人容易遭遇桃花劫、為情所苦，與不對的人糾纏不清。

NO. 1、生肖兔

生肖兔個性溫順斯文，容易招異性喜歡和心疼，自然也容易招來被動桃花，而且生肖兔心太軟，對方稍稍說幾句好聽的話，做一點對他好的事，他就能對那個人死心塌地，若是對方真的是個好人也就罷了，但就怕生肖兔識人不清，遇到不好的對象，到最後也只有被騙被傷的份。

NO. 2、生肖猴

生肖猴為人風趣開朗，又很會招惹桃花，只要他願意對誰好，沒人能抵擋他的魅力，因此他們的紅顏、藍顏知己一大堆，曖昧對象一籮筐，前任更是不在少數。不過生肖猴沒有那個能力與耐心去善後每段感情，所以經常發生上段感情還沒斷乾淨，又接著開始下段感情的情況，若舊情人一個不甘心，就有得他們頭疼了，搞不好還會鬧出大事。

NO. 3、生肖雞

愛美的人，桃花總差不到哪去。生肖雞無論男女，多半天生愛美，對打扮頗有講究，不過他們雖然頭腦靈活，不像生肖兔那樣好唬弄，但虛榮心卻是他們的一大敗筆，只要有人把他們當大爺、公主般的哄著、誇著，他們就暈船了，對待捧著、「愛」著他們的人更是大方，因此一不小心就容易被人騙財騙色，弄得自己一無所有。

NO. 4、生肖豬

生肖豬熱情、人緣好，桃花運也不差，對待感情、婚姻也還算負責，按理說他們的感情道路應該是幸福順暢的，不過這情況僅限於沒分手過的生肖豬，或者雖然分手過，但前任過得很好，不用他們操心。若有過舊情，且前任混得不如意，回過頭找他們，勢必就會激發他們的憐憫之情，進而重燃愛火，但他們又不忍心傷害現任，等到事情一發不可收拾時，只會傷人傷己。