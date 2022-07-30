每個人對待感情的態度不一，有人全心全意為愛付出，也有人態度輕浮，只是喜歡搞曖昧而已，命理網站「星座巫師」分享，雙子座、巨蟹座、天秤座喜歡搞曖昧，但不一定會付出真心，千萬不要輕易落入他們的陷阱。

▍雙子座

和雙子座在一起的時候真的會感到開心，但是他們對你的態度，會讓你分不清楚是真心喜歡，還是只想當朋友。雙子座是常常會被人誤會的星座，他們喜歡廣交朋友，畢竟多個朋友多條路，但他們對每個人的表現都很友善，導致友情、感情的界限不清不楚，讓人摸不著頭緒。

其實真正喜歡你的雙子座是不會跟你搞曖昧的，雖然他們會黏著你問東問西，甚至為你找些不必要的小麻煩，但他們會對你明確的表示自己的愛意，反之，那些對你說著各種甜言蜜語，從不保持界限感的雙子座，也許只是想和你曖昧而已。

▍巨蟹座

巨蟹座給人的感覺一直都很溫暖，他們性格溫、細心體貼且善解人意，總是受到眾人的喜歡，當然喜歡巨蟹座的人當中，也不排除異性存在，只是他們沒有界限感的友好，很容易讓對方產生誤會，以為巨蟹座對自己有意思，然而巨蟹座最大的問題，就是他們學不會拒絕別人，當有人對他們不錯，即使沒有特別喜歡，巨蟹座也會表現的相當友善，反而讓人越陷越深。

其實真正喜歡你的巨蟹座反而比較難搞，因為他們沒有安全感，所以會反覆試探、刁難對方，所以如果曖昧期間巨蟹座雖然表現溫柔，卻沒有深入探索你的欲求，那他們可能並不是真心的喜歡你。

▍天秤座

天秤座特別擅長社交，他們對每個人的態度都非常的溫和謙卑，如果天秤座欣賞一個人，那麼他們會毫不吝嗇的誇讚對方，而正是這樣的親和力，讓對方容易誤解為天秤座喜歡自己，進而心生情愫。事實上，天秤座只是想表現出自己優雅大方的態度，結交有緣的好友，才讓人產生了不該有的誤會。

當你感覺和天秤座感情曖昧時，可以試著提出一些心願，若他們沒有積極實行，就意味著你單純的只是他們欣賞的人而已，無關其他感情，也不會有下一步的動作。