針對陸媒報導「依衛星圖顯示，解放軍軍艦距花蓮和平發電廠約11.78公里，已進入我12浬領海」乙情，海軍司令部今（7）日表示，前述內容為假訊息；臺海周遭中共艦艇動態，本軍均嚴密掌控，適切應處，自8月4日至本日共軍演習期間，本軍對共艦全程監控，絕無共艦進入我領海情事。
有一家大陸科技公司「中科世通亨奇」在6日晚間公布一張由國外SAR衛星於5日上午10時許拍攝的衛星圖。該公司官方帳號表示，根據多域態勢系統的追蹤，共軍南京艦5日在花蓮附近海域活動，距離花蓮和平火力發電廠的煙囪直線距離約11.78公里，這意味著該軍艦進入了台灣「12海里」的範圍內，而這也是台灣認定的「領海」寬度。
不過，中華民國海軍司令部今（7）日發布聲明表示，前述內容為假訊息；臺海周遭中共艦艇動態，本軍均嚴密掌控，適切應處，自8月4日至本日共軍演習期間，本軍對共艦全程監控，絕無共艦進入我領海情事。
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