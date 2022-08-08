台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.99元開盤，貶4分。新台幣兌美元開盤交易區間為29.99元至30.00元。

截至上午，新台幣兌美元匯率盤中最高29.990元，貶4分，目前最新暫報30.022元，貶7.2分。

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