台海緊張外資落跑 新台幣早盤貶7.2分 又見3字頭 11:342022/08/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新台幣早盤貶破30元大關。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.99元開盤，貶4分。新台幣兌美元開盤交易區間為29.99元至30.00元。 截至上午，新台幣兌美元匯率盤中最高29.990元，貶4分，目前最新暫報30.022元，貶7.2分。 陸實施長期軍演 台股早盤跌逾百點 台積電下殺7元 美元獨強 優存商品快閃吸客 南京銀行 再獲股東增持14億元 #開盤 #29 #99元 #08 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》產品組合優化 華宏Q2每股盈餘0.98元 07:582022/08/08 財經 油價又要漲了 汽柴油各漲0.3元 12:492022/08/07 財經 工商社論》租屋政策 重點在供給非價格 04:102022/08/08 財經要聞 《汽車股》兩大加持 東陽7月營收登5年同期高峰 09:082022/08/08 財經 《電機股》和勤上半年每股盈餘0.74元 橙的每股盈餘1.5元 13:372022/08/07 財經 《半導體》穎崴Q2獲利衝次高 H1每股賺9.64元 07:472022/08/08 財經 RCEP紅利顯現 大陸今年前7個月外貿總值增10.4％ 10:472022/08/07 兩岸 東陽7月營收飆5年新高 下半年積極備貨 08:502022/08/08 財經 郭元益更名出口大陸 損失1億元 04:102022/08/07 財經焦點 陸飛彈穿越台北蔡英文卻無作為 他舉一例狂酸 08:062022/08/07 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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