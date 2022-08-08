蔣三省受邀為高雄義消打造專屬歌曲。（JMS蔣三省音樂提供）

音樂人蔣三省，近日受家鄉高雄義消總隊之邀，專程南下製作〈高雄ㄟ打火兄弟〉歌曲，由蔣三省老師將其和黃子佼（佼哥）合唱的〈一個屋簷下〉，重新填寫國、台語詞，由高雄義消兄弟合唱並拍攝MV，成為高雄打火兄弟的專屬歌曲，蔣老師讚：「有高雄義消總隊注入新生命這首歌，非常非常的好聽，有震撼力。」

蔣三省應邀為高雄義消總隊製作專屬歌曲，二話不說馬上首肯，他開心表示自己是在左營蓮池潭出生的，直到小學畢業才舉家北上，「那時我13歲，是因爲姐姐江玲參加了歌唱比賽出道，我們全家才搬到臺北發展至今」，所以蔣老師對高雄的情感非常深厚，特別懷念小時鄰里的人情味，為此改編空降誠品音樂銷售排行榜冠軍的〈一個屋簷下〉，並親自填上國、台語歌詞，改名為〈高雄ㄟ打火兄弟〉。

有本地「最年輕的音樂家」美譽的蔣榮宗，繼為李安導演紀錄片和奧斯卡首任華人主席《喜福會》楊燕子女士的紀錄片配樂後，近期還受「金曲三三」之邀，生涯首度擔任主持，為2022金曲國際音樂節之「大師工作坊」擔任主持人，並以南加大校友身份，邀請到指導教授，以《生化奇兵》系列手遊配樂榮獲英國電影學院獎（BAFTA）最佳原創音樂的Garry Schyman，進行線上遠端演講。

特別的是，父子續結音樂不了緣，這次蔣榮宗是製作人，父親蔣三省則擔任原創作曲，合作過程當中，爸爸要從以往習慣當製作人的心態與兒子互換，但又常常「忘記」脫口而出製作意見，結果被兒子嗆「記得你這次的角色」，其實蔣三省一家三口幸福美滿，家人互動幽默、常常互虧互嗆，為生活增添不少情趣。