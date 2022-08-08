民進黨台北市長參選人陳時中昨（7）日針對內湖交通問題召開記者會，喊出「1234我來做」的口號，不過國民黨台北市議員游淑慧卻發現，明明是在講內湖交通問題，但陳時中競選團隊內湖區總督導、立委高嘉瑜卻未出席記者會，酸這樣的政策到底是對症下藥還是請鬼抓藥？

游淑慧昨日在臉書表示，陳時中喊出解決內湖交通的方法，分別是「1步到位、2屆8年、3箭齊發、4方合作」，但記者會雖然很正式卻有個詭譎點，就是陳時中競選團隊的內湖區總督導高嘉瑜沒有出席，反而是由高雄立委管碧玲、屏東立委莊瑞雄等人陪同。

「這樣的政策有多少內湖在地參與？是對症下藥？還是請鬼抓藥？」游淑慧指出，陳時中所謂的1步到位要8年之久，得2次都投給他才能知道結果，「人家競選的期票，是承諾一任四年就可以檢視的政績，而陳時中的芭樂票，是一口氣開8年的期票，真滑頭。」

游淑慧說，「陳時中部長」過去也在立法院說買了幾千萬劑的疫苗，結果3級警戒後卻需要靠人捐，「內湖人，真的還要再收一張阿中開的8年芭樂票嗎？」