台北市長選舉熱戰，柯市府主政後爆發的內科交通問題成各方交鋒焦點。民進黨北市長參選人陳時中今提新闢國一銜接環東大道等主張。深耕港湖的國民黨副秘書長李彥秀今表示，開漂亮支票是民進黨強項，但常跳票卻連句道歉都沒有。

李彥秀舉例，蔡英文總統2017年宣布興建基隆輕軌，並宣稱4年後一定通車，如今時間已過5年，興建基隆輕軌計畫早已變興建基隆捷運，工程仍在紙上談兵，蔡當時開支票都開得煞有其事，現在直接跳票就沒有一句道歉。

此外，李彥秀說，本土新冠肺炎疫情爆發之初曾拍胸脯保證買得到疫苗，最後卻要靠民間企業伸援手的就是陳時中，而以陳對市政毫不熟悉來看，現在對改善內湖交通開出的巨額支票，可信度有多少？

李彥秀表示，陳時中提兩個國道連結計畫，過去民進黨執政8年間從未提及，現在要市長選舉才突然想起來，所以內科塞車的這幾年，民進黨主政的交通部跟柯市府交通局間完全失聯？

對於陳時中主張興建高架或是地下道聯外道路做法，李彥秀說，過去地方也曾討論過，但技術問題一直是工務單位難以突破重點；興建高架有松山機場問題，興建地下道路有穿越基隆河問題，還要耗費龐大預算與時間。

李彥秀也質疑，過去民進黨一到選舉就主張松山機場遷移，這次陳時中卻改弦易轍，要花大錢蓋地下道，是不是等同宣示放棄過去松機遷移主張？