繼日前質疑新竹市政府的建設工程有所謂「五人幫」介入，國民黨文傳會今舉行「再揭新竹工程亂象：林智堅親信為五人幫護航圓謊？」記者會，痛批新竹的將軍村再度由「零經驗」廠商得標，與新竹棒球場如出一轍，民進黨桃園市長參選人林智堅7年多來，重大公共工程的安全性、可靠度在哪？請林智堅不要在桃園裝忙，應公開說明接受社會檢驗。

桃園市議員參選人凌濤表示，首先15棟眷村修復案，花2.4億元分兩期修繕，然而卻由與林智堅主導的「重大建設會報」五人幫中的市政顧問王俊雄得意門生曾泊銘得標，曾泊銘甫開業憑藉「0修復案得標經驗」，卻雀屏中選新竹市歷來最大的歷史建物修復案，與新竹棒球場巨佳、艾奕康相同，而新竹市文化局長張馨之還出來護航在將軍村案的時候，早就有國立歷史博物館修復的經驗以及台北機廠東側建築群修復工程。

凌濤指出，該廠商是2016年（得標）將軍村（工程）之後，2017年才是國立歷史博物館的修復案，2020年才是台北機廠東側建築群的修復工程。2016年根本沒有相關歷史修復的經驗。他呼籲前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅出來說明，張馨之為了得標廠商公然說謊，是不是林智堅、張馨之該公開道歉？

桃園市議員參選人謝克洋質疑，張馨之2016年擔任資本額60萬的沃沃美學藝術總監，這4年就標了新竹市府共計5000多萬的案子，隨後第5年竟然從沃沃美學離職後一周，就由林智堅任命當上文化局長，合理嗎？

謝克洋指出，張馨之108年7月8日成立美感跨域協會任創會理事長，結果同年10月7日就接了新竹市府「美感跨域論壇及展覽策畫委託專業服務案」，不僅協會才剛成立沒多久就得標，標案名稱還直接複製貼上協會名稱，林智堅竟為張馨之量身打造標案？

國民黨文傳會副主委林家興指出，五人幫中時常參與新竹市政府重大建設會報的教授蕭有志，其系上學生H先生所開設的室內設計公司，近年來多次得標新竹市政府關於識別系統、室內設計、以及動物園規劃的重大標案，佔其公司標案項目近八成，且多為限制性招標。等於所謂的五人幫當中，王俊雄搭配呂泊銘、而蕭有志搭配H先生，兩組師徒疑似有裙帶關係的狀況，真的只是巧合？

林家興表示，H先生的公司這幾年的相關標案，光是從新竹市政府就拿了超過2000萬，基隆市政府超過1000萬，是否有私相授受、圖利特定廠商的情況？而自從國民黨開始追查新竹市標案後，「開放標案」的網站竟馬上就被下架了，這難道是政府或其他相關勢力介入？誰在掩蓋圖利標案背後的真相？

國民黨強調，新竹市政府濫用重大建設會報、限制性招標，上下其手，導致如今工程的工安問題重重，今天又被抓到一個將軍村修復案，林智堅這7年多來是否圖利特定對象或人脈圈的好朋友，做標案竟然做到新竹市文化局長，前新竹市長林智堅別在桃園裝忙，論文交出去了沒得救，被搞得一塌糊塗的新竹市政大概也沒得救，如果沒辦法回新竹負責，就拜託不要把落漆的新竹政績複製貼上到桃園。