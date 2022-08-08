無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，基隆市區每逢假日交通壅塞，停車位一位難求，必須加速盤點可用空間闢建立體停車場。（無黨籍基隆市長參選人黃希賢提供／陳彩玲基隆傳真）

民進黨台北市長參選人陳時中近期拋出內湖交通壅塞議題，引發爭論，但也讓外界聚焦參選人的交通政見。無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，基隆市區每逢假日交通壅塞，停車位一位難求，必須加速盤點可用空間闢建立體停車場，未來除城際轉運站，市區外圍可用地也能做為大型車輛的轉運接駁站。

黃希賢指出，市府在仁愛、信義國小闢建地下式停車場，雖有利民眾前往廟口，立意良好，但也使仁二路周遭交通大打結；東岸商場、仁愛市場、信二停車場也是逢假日必塞，車流隊伍長度雖被限制，但並無有效解決停車需求，交通規劃上遇到極大挑戰。

他說，基隆市區腹地狹小、單向道多，廣建立體停車場、轉運站是未來趨勢，除將現有的平面停車場改建為立體停車場，並持續盤點可用地外，在市區外圍也應建置接駁站，導引觀光旅遊人潮轉乘中巴、小巴。

黃希賢提及，基隆大型車輛、遊覽車難以進入市區，從長遠規劃來看，七堵要成為大型轉運站，雖離市區較遠，卻是絕佳用地，腹地大、停車空間足夠，光七堵行政大樓旁就有約3個停車場，可成為遊覽車或其他小客車的轉乘停放地。

黃希賢補充說，外縣市已有遊覽業者串聯小巴、計程車隊合作接駁，基隆應著眼在中巴、小巴發展，他提出，打造「七區七色觀光巴士」政見，也有利外縣市遊客到市區遊覽，解決交通擁塞之苦，打通基隆觀光。