無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，基隆市年初被評選為「全台爛路王」，道路品質滿意度全台墊底，近日又傳出東明里一條窄巷，同一條路挖了快2個月，讓居民苦不堪言。黃承諾，只要他當市長，保證１年內有感提升道路品質，讓路平是「真的路平」，消耗預算的挖管鋪路，大可不必。

黃希賢昨日（4）在臉書發文表示，基隆市在今年年初被評選為「全台爛路王」，道路品質滿意度全台墊底；最近又有新聞指出，東明里一條窄巷，同一條路挖了快2個月，原本以為快完工了，沒想到最近又被挖開，挖挖補補成為居民的惡夢。

黃希賢指出，每次選舉一到，鋪路的鋪路，挖管的挖管，埋線的埋線，你知我知天下知，其實就只是為了趕緊把預算消耗完畢，才會這麼頻繁的挖挖補補，讓在地居民的生活品質受到嚴重影響。他當市長，將引進國外新技術、新工法，讓路平不只是把道路重鋪而已，還要將管線整合、人孔蓋整平，無障礙步道及抗滑標線等問題，在過程中一次解決，延長道路的壽命，讓道路可以禁得起大型重車的考驗。

對此，黃希賢強調，挖挖補補的問題，市府回應表示會透過整合會議，橫向聯繫各項施工資訊。他認為一個會議不足以解決問題，而是必須比照其他縣市成立「道路管線管理中心」，強化監管施工品質，並強力整合各項管線施工期程，根除挖了就補，補了又挖的問題。

黃希賢喊話，只要他當上市長，保證1年內有感提升道路品質，讓路平是「真的路平」，消耗預算的挖管鋪路，大可不必。各種道路工作，只要他一當選，立刻就做，1年內讓基隆市民有感，「路平燈亮水溝通，絕對不是一句口號而已！」