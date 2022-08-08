8日來自韓國政府高層消息，對於美國為首欲合組的Chip 4半導體聯盟，韓國已鬆口表示，還沒有要正式入會，但可以先參加籌備會議，看看會開得如何再說。

韓國外交部也已跟美國表達，可以參加預計8月底或9月初所舉行的先行會議。美國欲防止中國大陸全方位崛起，想方設法在各面向進行圍堵。說白了，Chip 4就是要串連台韓日3方半導體研發技術，打亂大陸晶片產業日後布局腳步。

對韓國而言，不願意被標籤得罪中國大陸，因此不願把Chip 4形容成是排中的一種國際聯盟。相反地，韓國認為這是全球半導體供應鏈，相互合作的另種對話方式。

根據了解，韓國政府會參加這次籌備會議，也是為自己國家謀取最大利益來考量。

同時，這場即將召開的大會，也將制定Chip 4詳細議程，包括各項事宜、討論提案以及每個參予者的貢獻度等。最重要的是，要為Chip 4選一個正式的國際名稱。