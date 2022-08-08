新月沙灣北段海岸防護改善工程第1期，回填砂石補大凹洞，設置1公里長的護岸到山腳碼頭，避免沙灘被侵蝕淘空。（羅浚濱攝）

竹北市新月沙灣每年入夏後都有很多民眾來戲水，因新竹漁港造成「突堤效應」，沙灘不斷被淘空，造成海岸線年年後退，市公所爭取中央4千多萬元完成北段5道木樁突堤攔砂及1公里的護岸，明顯改善侵蝕現象，再向中央爭取第2期海岸防護改善工程。

新月沙灣從山腳碼頭到鳳山溪出海口沿線沙灘，因冬季季風和新竹漁港突堤效應，北段海岸線長年被侵蝕，沙灘被淘走的砂石形成大凹陷，逼近防風林，滿潮時常造成防風林木傾倒，更造成山腳碼頭突堤整個崩陷。

從竹北市長楊敬賜開始，市公所每年7月都在新月沙灣舉辦海洋音樂季，眼見沙灘被淘空情形日益嚴重，並威脅到防風林後的拔仔窟烏魚養殖區，市長何淦銘前年向中央爭取前膽計畫4千多萬元經費，執行新月沙灣北段海岸防護改善工程。

市公所工務課長王志文說，該工程先拆除毀損的山腳碼頭突堤，堤岸做重整，在北段沙灘設置5道木樁突堤固砂，避免沙灘持續被淘空，並回填砂石補大凹洞，設置1公里長的護岸到山腳碼頭，去年完工後經觀察侵蝕情形確實減少很多。

為恢復新月沙灣往日風情，市公所透過縣府提出南段整體景觀環境改善工程，在新月沙灣 海防崗哨往南1公里，辦理第2期海岸防護改善工程，以拋石護岸及植草等工法，穩固南岸到鳳山溪出水每口的沙灘，減緩夏季季風形成新竹縣海岸北侵南淤的情形。

立委林為洲日前邀請水利署等相關單位，針對全國水環境改計畫第6批次提報案件，到新月沙灣進行會勘，新月沙灣南段整體景觀環境改善工程計畫已提報水利署，爭取9900萬元補助經費。

縣府交旅處長游志祥指出，縣府投入1800萬元優化新月沙灣遊憩區服務設施，擴大沙灘區木棧道平台，改善淋浴和廁所空間，擴大停車場，將在年底前完工，讓新月沙灣的遊客能更輕鬆休閒戲水。