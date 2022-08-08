網路詐騙頻傳，其中誘騙至海外打工的詐騙更是屢屢發生，民進黨立委賴品妤今（8日）表示，6月底成功將2位受困於柬埔寨的民眾救援回國，雖然警政署已經成立專責單位，但由於是境外事務，不能只靠單一部會，籲政府應提出更有彈性的配套方案。

國人遭誘騙至海外打工後，會慘遭囚禁，或被迫從事博弈產業，還有可能被活摘器官、命喪他鄉，賴品妤表示，6月底時接獲到兩位受困在柬埔寨的民眾求救，他隨即要求外交部、警政署等單位研議防範以及救援措施，也持續的與熟悉柬埔寨、詐騙集團的民間人士討論救援戰術，最終順利救出兩位民眾。

賴品妤說，要求政府盡速提出解決配套後，目前警政署已經成立專責單位，除了於機場進行宣導，也開始加強網路人力招募平台的巡邏，但她也指出，被害人是先被騙至泰國，再轉機到柬埔寨，政府處理的手段要更有彈性，絕對不能只靠單一部會執行。

賴品妤說，行政院的「防治人口販運及消除種族歧視協調會報」，雖然已於7月28日討論對策，但此會報以往的政策都較偏向於台灣人口販運事務，所以效果恐有限。

賴品妤也要求行政院應儘速邀集外交部、僑委會、內政部、法務部等部會，成立院級的專案小組，且納入熟悉相關事務的民間人士，並呼籲政府提出積極作為，才能儘速弭平人權侵害。