晶華國際酒店股份有限公司(2707)今日董事會通過2022年上半年財報，合併營收24.63億元、年減4.27%，稅後淨利3.90億元、年減4.37%，EPS 2.67元，較去年同期減少0.31元。

展望後市，疫情趨緩，國旅與外食餐飲市場持續暢旺，報復性消費趨勢明顯，晶華旗下太魯閣晶英酒店、台南晶英店與捷絲旅的住房率走揚。國門若開，外人人境旅遊市場亦將逐漸復甦，推升台北晶華酒店住房業績成長，晶華第三季與下半年業績成長可期。

晶華營收減少主要係仍受到新冠疫情的影響，邊境管制無境外旅客，商務旅遊亦尚未開放。另子公司達美樂因去年股權移轉不再認列營收所致。

隨著疫情趨緩，瞄準夏季國旅住房商機，晶華國際酒店集團再度攜手BMW總代理汎德，即日起於台北晶華酒店、台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店以及位於高雄的晶英國際行館，推出「BMW馳騁一夏‧安心自駕」住房專案，每房6,800元起即可入住上述酒店，並免費駕乘BMW 經典車款，同時還能享用豐盛早餐、頂級的館內設施及多項專屬禮遇，8月底前預訂入住更可享加購高鐵車票75折優惠，搭配國民旅遊補助最高再省1300元，省去在地租車的費用、體驗頂級車款的駕乘樂趣。

國門尚未完全開放，為了鎖定親子客層、並且讓孩子們暑假最後一個月更加充實，台北晶華酒店也在8月份推出「夏日美國童軍營航程」郵輪式度假住房專案，提供多項適合7-12歲孩子參加的童軍活動與創意課程，為大孩子們打造類遊學的體驗。專案入住17坪寰宇客房，包含翌日自助早餐，還可無限享用全天候輕食甜點與哈根達斯冰淇淋，並受邀參加泳池畔旁的「城市星空營火派對」。兩人成行、每人每晚4,590元起，每房再贈一位12歲以下孩童住宿免費，搭配國旅補助，每房每晚最高再折抵1,300元。

為了搶攻今年的中秋送禮市場，台北晶華酒店也推出多款月餅禮盒應戰，包括全新推出有著拔絲與麻糬雙拼的桃山月餅《賞月》禮盒，以經典雅緻木盒裝盛的廣式月餅《醉月》，師承香港麗晶酒店主廚技藝的港式奶黃酥《花月》，以及屢屢獲得媒體評比冠軍、結合創新與經典的《鳳梨澄沙奶黃》等，另有頂級牛肉禮盒、水果花卉禮籃、蛋糕禮盒與各式冷凍常溫禮盒，於「晶華美食到你」官方購物網站同步銷售，期望以多元優質的美味與強有力的品牌知名度，成為消費者送禮、自用兩相宜的頂級品味之選，同時也帶動集團第三季的業績增長。