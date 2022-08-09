空中巴士(Airbus)周一證實了七月交貨速度的放緩，原因為供應鏈危機，導致工廠出現沒有引擎的半成品飛機；但是來自中國的新訂單，將提振未來業務。

空巴說，七月交機了46架飛機，低於六月的60架，也低於去年同期的47架。

空巴曾在上個月下調了今年交機量預測，從720架下調到700架，主要是因為供應鏈的缺口，讓空巴沒有足夠的引擎。

而今年1~7月，空巴總共交付了343架飛機，如果扣除2架為俄國航空製造的，但因制裁而無法交付的A350飛機，總數將為341架。

空巴已經撤銷對俄航的這兩架飛機訂單，並在周一宣布，對土耳其航空出售兩架A350。

與此同時，空中巴士在上個月宣布，中國的3家國有航空公司訂購了300架飛機，同時在法恩堡航空展(Farnborough Airshow)上宣布獲得許多訂單。目前波音倍阻擋於中國市場之外。

最大競爭對手波音(Boeing)也預定在周二公布交機的資料。